LIVE Sassuolo-Roma 1-0 | Mou con Azmoun-Dybala-Lukaku nella ripresa

Altre News in Rete:

Sassuolo - Roma, la MOVIOLA LIVE

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Roma , la penultima partita della domenica di Serie A:- Roma (domenica ore 18) Marcenaro Assistenti Garzelli e Moro Quarto uomo Ghersini Var Di Bello Avar Di Martino 42' - Colpo di testa di Mancini in area, proteste per un tocco di Boloca: il ...

Sassuolo-Roma 1-0 LIVE: gol di Matheus Henrique Sky Sport

Sassuolo-Roma 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Roma, Tiago Pinto: «Nessuna inchiesta della Procura. Mourinho C’è chi ha fatto peggio»

Tiago Pinto, gm della Roma, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni Tiago Pinto, a Dazn, ha così parlato prima di Sassuolo-Roma. LE PAROLE – «Se ...

LIVE Juric in conferenza stampa presenta la partita con l’Atalanta

Il Torino deve voltare pagina dopo la sconfitta con il Bologna e proverà a farlo contro l’Atalanta che può concentrarsi sul campionato visto che ha ...