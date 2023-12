LIVE Sassuolo-Roma 1-0 | Consigli vola su Dybala | Thorstvedt grazia Rui Patricio

(Di domenica 3 dicembre 2023) La vigilia l'ha riscaldata Mourinho, con parole non molto lusinghiere nei confronti di Berardi e un attacco aperto al direttore di gara...

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Sassuolo - Roma 1 - 0 | Occasionissima Thorsvedt, tiro troppo centrale LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' trae Romain tempo reale. Formazioni Ufficiali- RomaSASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; ...

Sassuolo-Roma 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Sassuolo-Roma 1-0 LIVE: gol di Matheus Henrique Sky Sport

Serie A - Sassuolo avanti sulla Roma all'intervallo

Un brutto primo tempo, vede il Sassuolo concludere in vantaggio contro la Roma di José Mourinho per 1-0 grazie alla rete di Henrique giunta al 25'. Nell'unica occasione per i giallorossi, grnde ...

LIVE - Napoli-Inter, torna Osimhen! A breve le formazioni ufficiali del match

La gara di questa sera è Napoli-Inter, da vivere in diretta live su AreaNapoli.it, valida per la 14° giornata del campionato di Serie A. Calcio d'avvio allo stadio Maradona di Fuorigrotta alle ore ...