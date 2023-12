LIVE Sassuolo-Roma 0-0 | Consigli in due tempi su Dybala

(Di domenica 3 dicembre 2023) La vigilia l'ha riscaldata Mourinho, con parole non molto lusinghiere nei confronti di Berardi e un attacco aperto al direttore di gara...

Altre News in Rete:

Sassuolo - Roma LIVE 0 - 0: iniziata la partita

Al Mapei Stadium, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Roma si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Roma 0 - 0: sintesi e moviola 1 Iniziata la partita al ...

Sassuolo-Roma 0-0 LIVE: Bove dal 1', Pellegrini no Sky Sport

Sassuolo-Roma LIVE ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport

LIVE! SASSUOLO-ROMA 0-0: Dybala calcia da fuori, Consigli c'è

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Sassuolo - Roma live su 03/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Sassuolo-Roma LIVE, ufficiali: c’è Bove con Paredes e Cristante. Spinazzola a sinistra

I giallorossi in campo per sfatare il tabù Mapei Stadium dove la vittoria manca dalla stagione 17/18. Qualche dubbio per Mourinho soprattutto sulla corsia di sinistra con Zalewski, El Shaarawy e Spina ...