LIVE Novara-Conegliano 1-2 | A1 volley femminile in DIRETTA | 25-23 | le Zanzare riaprono il match!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Parallela millimetrica di Lanier. 0-2 Magia di Haak, la svedese sistema una palla impossibile. 0-1 Si riparte con un contrattacco vincente di Haak. 20:57è stata brava a riaprire la partita grazie ad un’Akimova ritrovata da 7 punti.sta pagando il rendimento sottotono di Isabelle Haak, già 10 errori diretti per la svedese. Adesso tutto può succedere. 25-23 Difesa pazzesca di De Nardi, poi Bosetti chiude il set con un attacco vincente! 24-23 In rete il servizio di Haak, set-point per! 23-23 Sbaglia anche Chirichella dai nove metri. 23-22 Errore in battuta di Fahr. 22-22 Questa volta è vincente il primo tempo di Fahr! 22-21 Muroneeee di Chirichella su Fahr! 21-21 Akimova sblocca la situazione per. 20-21 ...