LIVE Novara-Conegliano 0-2 | A1 volley femminile in DIRETTA | 10-5 | arriva la reazione delle Zanzare nel terzo parziale

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-5 Ancora un errore di Robinson-Cook. 9-5 In rete il servizio di Haak. 8-5 La statunitense si fa perdonare immediatamente. 8-4 Errore in attacco di Robinson-Cook. 7-4 Pallonetto in fast di Chirichella. 6-4 Robinson-Cook chiude uno scambio mostruoso. 6-3 Cade il pallonetto di Buijs da posto quattro. 5-3 Aceeee di Lanier. 5-2 Murone di Haak su Buijs. 5-1 Errore in attacco di Lanier, Santarelli chiama time-out. 4-1 Ancora a segno Akimova da posto due. 3-1 Sette meravigliosa di Fahr. 3-0 Pallonetto spinto di Akimova, partenza aggressiva di. 2-0 Errore in attacco di Haak. 1-0 Si riparte con un attacco vincente di Akimova. 20:25 Tante difficoltà per, che non sembra trovare una via d’uscita, nonostante i tanti cambi provati da Bernardi. Fahr assoluta protagonista del ...