Live Napoli-Inter | Il Maradona è uno spettacolo Osimhen torna titolare | a breve le formazioni ufficiali

Leggi su napolipiu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Direttadibig match della 14esima giornata di serie A allo stadio Diego Armandodi Fuorigrotta. La 14esima giornata di Serie A si accende con un match di alto profilo:vssi affrontano in uno scontro che promette scintille allo stadio Diego Armandodi Fuorigrotta. Una partita cruciale per i padroni di casa, attuali campioni d’Italia, che devono difendere il trono conquistato dopo 33 anni di attesa. Questa sera, ilaffronta l’, seguita dalla sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium solo cinque giorni dopo.Tutto pronto per, ilè ...