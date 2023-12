LIVE Napoli-Inter 0-3 | arriva la gioia per Thuram! Dominio

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)è l’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-3 89? Ci prova anche Lindstrom, che entra verso il campo e poi scarica col destro, ma sfera che finisce di molto al lato. 88? Conclusione dalla distanza di Zielinski, para centralmente Sommer. 86? Doppio cambio nell’: Thuram e Darmian richiamati, al loro posto Arnautovic e Bisseck. Un cambio anche nel: entra Zerbin per Natan. Barella cambia per Cuadrado, che punta Natan, cross ...