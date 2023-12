LIVE Inter-Roma Primavera 0-1 | Pagano buca da fuori Calligaris

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)è l’incontro valido per la dodicesima giornata del Campionato1 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. La squadra di Cristian Chivu deve vincere per riallungare sul secondo posto occupato ora da Lazio e Sassuolo. Il fischio d’inizio è alle ore 11, si gioca al Konami Youth Development Centre. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 10? ZUBEREK SBAGLIA DAVANTI ALLA PORTA! Sbaglia la difesa della, l’attaccante nerazzurro ruba palla e in folata si fa ipnotizzare con il sinistro da Marin. Dai 20 metri Cherubini sulla fascia sinistra si appoggia su, che di prima con il destro tira una ...