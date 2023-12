LIVE Fiorentina-Salernitana 3-0 | Bonaventura archivia il match

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Fiorentina - Salernitana 2 - 0 e Udinese - Verona 2 - 1: inizia la ripresa LIVE

Calciomercato.it vi offre i match trae Salernitana e tra Udinese e Veronain tempo reale. Formazioni Ufficiali- Salernitana e Udinese - VeronaFIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): ...

Primavera 1, alle 15:00 Fiorentina-Sassuolo: segui la diretta streaming gratis Sportitalia

LIVE FV, FIORENTINA-SALERNITANA 3-0: SEGNA ANCHE JACK!

Triplo vantaggio per la Fiorentina! 56' - GOOOOOLLL!! GOOOOLLL!! SEGNA ANCHE BONAVENTURA! 55' - Ikoné ci riprova in una situazione simile a quella precedente, stavolta la sua conclusione viene ...

LIVE FV, FIORENTINA-SALERNITANA 2-0: BRIVIDO PER LA VIOLA

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: FIORENTINA IN VANTAGGIO SUL 2-0 MA HA SPRECATO TANTE OCCASIONI PER FARE ALTRI GOL. 45' - Assegnato 1 minuto di recupero. 44' - Giallo per Ranieri che entra in ...