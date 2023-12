LIVE Fiorentina-Salernitana 0-0 | si comincia

Altre News in Rete:

Scamacca, lesione muscolare per l'attaccante dell'Atalanta: le news sull'infortunio

Chi sono tutti gli infortunati La situazione verso il 14° turno SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA' -- SALERNITANASCAMACCA KO: TORNA NEL 2024 Brutte notizie per l' Atalanta , che ...

LIVE FV, FIORENTINA-SALERNITANA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo viola. Ospiti in bianco. 14.58 - Squadre in campo in questo momento. Buona cornice di pubblico al Franchi ...

FIORENTINA-SALERNITANA, SEGUI IL LIVE DI FV!

La Fiorentina vuole ritrovare al più presto i tre punti anche in campionato e contro la Salernitana arriva l'occasione migliore per farlo. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta di Milano e ...