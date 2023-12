LIVE – Brindisi-Crotone 0-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ladi, match valido per la sedicesima giornata del girone C di. Stadio Franco Fanuzzi pronto a ospitare uno scontro davvero cruciale per entrambe: i padroni di casa pugliesi, in crisi nera, vogliono abbandonare la penultima piazza, i calabresi invece sono settimi e dunque non in linea con gli obiettivi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 3 dicembre. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-2 (18? Vhutaj, 64? Spaltro) 69? – Cambio nel: non ce la fa Dini dopo i problemi fisici accusati nel primo ...