LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Oestersund in DIRETTA | Preuss e Jeanmonnot in lotta per la vittoria! Vittozzi lotta per chiudere in top-10

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELL’MASCHILE DIDALLE 16.00 14:34 L’unica a non sbagliare tra le prime è proprio, che con una gara da 20/20 trova la doppietta sprint-in terra svedese. Secondaper un’incollatura in volata, per lei un errore nelle quattro serie al poligono. 14:33 VINCE! Incredibile la transalpina che sembrava non averne più a metà dell’ultimo giro e con il cuore va a riprendereper poi allargarsi sul rettilineo finale e stampare la tedesca. Completa il podio Vanessa Voigt, terza con un errore a 18.5?. 14:32 Voigt è sicura del terzo posto, mentre è volata tra ...