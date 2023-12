L’Inter replica alla Juve | Napoli battuto 3-0 al “Maradona”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Vittoria larga del, che batte per 3-0 ile si riprende la testa della classifica scavalcando lantus, vincente 2-1 a Monza. Azzurri che, a dispetto del risultato, hanno condotto una partita di livello, specialmente nel primo tempo, lasciando però spazio all’implacabilità sotto porta degli undici di Simone Inzaghi. La gara delsi accende dopo soli tre minuti dal fischio d’avvio, con ilche porta tanti uomini sulla trequarti interista e tra questi è Elmas a scagliare ddistanza una conclusione potentissima che Sommer disinnesca bene in tuffo. Inizio intenso e Inter che prova a rispondere con la coppia Lautaro-Thuram, che al 12? trova lo scambio vincente per l’1-0 siglato dal francese ma subito annullato per ...