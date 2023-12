Ligue 1 2023 2024 | il Marsiglia di Gattuso torna a vincere Bene anche Monaco e Lilla

(Di domenica 3 dicembre 2023) Buone notizie per l’Olympiquedi Gennaro, chealla vittoria nella quattordicesima giornata delladopo aver raccolto solo due punti nei quattro precedenti turni di campionato. Al Velodrome l’OM ha battuto e superato in classifica il Rennes: un 2-0 frutto delle reti di Aubameyang su rigore e di Ounahi. Entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini, con le espulsioni di Wooh al 61? per gli ospiti e di Ndiaye al 67? per i padroni di casa che con questa vittoria salgono al nono posto. Prosegue il buon momento del, che archivia un’altra vittoria grazie al 2-0 casalingo ai danni del Metz. Ospiti a dir poco sfortunati e poco cinici, con due rigori sbagliati nell’arco dei 90?: prima l’errore di Elisor alla mezz’ora sullo 0-0, poi ...

