Ligue 1 2023 2024 | Donnarumma si fa espellere | Mbappe c’è e il Psg passa a Le Havre

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il Psg vince 2-0 in trasferta contro il Lenel match valido per la 14ª giornata di. Primo tempo ricco di colpi di scena allo Stade Océane con Fabian Ruiz che esce per infortunio all’8? eche lascia in inferiorità numerica i suoi al 10? con un intervento killer su Casimir. Luis Enrique è costretto a cambiare e toglie Barcola per mettere il secondo portiere Tenas. Nonostante l’uomo in meno, i pariginino in vantaggio al 23? con il solito. Nel secondo tempo il Leci prova, ma all’89’ Vitinha chiude i conti e regala l’allungo in classifica al Psg. Ora Il Nizza è a -4. Si ferma a cinque partite la striscia positiva della squadra di Elsner, che resta ferma al nono posto a 16 punti. SportFace.