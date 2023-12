L’erede di Hermès cambia il testamento | «Il tesoro da 10 miliardi vada al maggiordomo» E ora l’Ong “defraudata” annuncia battaglia

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sembrerebbe una favola di Natale, se non fosse che al 25 dicembre manca ancora qualche settimana. E infatti non c’è nulla di inventato nella storia di Nicolas Puech, erede del marchio del lusso, che ha deciso di lasciare in eredità buona parte della sua fortuna al suo domestico tuttofare. Puech infatti, cittadino francese di 80 anni, è scapolo e non ha eredi diretti: non c’erano insomma validi candidati a cui destinare la sua fortuna, stimata dal settimanale elvetico Bilanz intorno ai 10di franchi (circa 10,5di euro). Nessuno a parte il 51enne maghrebino, sposato con una donna spagnola e padre di due figli, che da anni si occupa della cura delle sue proprietà, a cominciare dalla lussuosa residenza a La Fouly, un Comune di soli 66 abitanti del Canton Vallese. E che ha stretto un forte rapporto affettivo con ...