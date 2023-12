Leone Lucia Ferragni in campo con il Milan | ma gli hater si scatenano

(Di domenica 3 dicembre 2023), primogenito di Fedez e Chiara, ha vissuto un momento speciale, che potrebbe restare nel suo cuore anche a distanza di anni sabato 2 dicembre 2023. Il bambino, infatti, è sceso ininsieme ai giocatori delin occasione della sfida tra la squadra di Pioli e il Frosinone, vinta dai rossoneri per 3-1. È infatti consuetudine che i calciatori siano accompagnati da un gruppo di piccoli fan, a lui è toccato stare vicino a Theo Hernandez. Fedez ha voluto documentare l’emozione che lui stesso ha provato tramite i social, come sua consuetudine, partendo dal momento precedente la gara. Il bimbo indossava infatti la maglia del(da poco il club ha avviato una partnership commerciale con il rapper), sopra la quale ha poi messo quella ...

