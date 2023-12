Lecce-Bologna | sassaiola contro il pullman rossoblu | interviene la polizia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un vero e proprio agguato quello che i tifosi delhanno organizzato, prima della sfidail, appena fuori dallo stadio Via Del Mare. Alcuni ultras salentini hanno atteso l’arrivo deldei felsinei alla rotatoria prima dello stadio, dando il via a unail mezzo. Solo l’intervento dellaha impedito che la situazione prendesse una piega ben peggiore. Secondo “Il Corriere del Mezzogiorno” alcuni tifosi delsarebbero già stati identificati. L'articolo CalcioWeb.

