Lecce-Bologna | sassaiola contro il pullman rossoblu | interviene la polizia | VIDEO

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un vero e proprio agguato quello che i tifosi delhanno organizzato, prima della sfidail, appena fuori dallo stadio Via Del Mare. Alcuni ultras salentini hanno atteso l’arrivo deldei felsinei alla rotatoria prima dello stadio, dando il via a unail mezzo. Solo l’intervento dellaha impedito che la situazione prendesse una piega ben peggiore. Secondo “Il Corriere del Mezzogiorno” alcuni tifosi delsarebbero già stati identificati. 03.12.2023??attackshttps://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/TjSxlNwM62 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 3, 2023 L'articolo, ...

Altre News in Rete:

Lecce - Bologna, Lykogiannis come Maradona: gol bellissimo su punizione (VIDEO)

E' un gol sensazionale su punizione quello di Charalampos Lykogiannis in, che ricorda, con un paragone azzardato ma non troppo, quello ben più famoso di Maradona, sempre da quella mattonella, il 3 novembre 1985 contro la Juventus, anche se con dovute ...

Paura a Lecce, sassaiola contro i pullman dei tifosi del Bologna: due i fermati La Gazzetta dello Sport

Tensioni prima di Lecce-Bologna, sassi contro il pullman dei tifosi della squadra ospite

C’era un po’ di tensione per Lecce-Bologna, ma un conto è l’ansia, quella sana, per una partita importante per gli uomini di Mister D’Aversa in cerca della vittoria in campo, un altro è il “nervosismo ...

Lecce Bologna, il risultato in diretta live della partita di Serie A

Sempre 0-0 al Via del Mare. Nel primo tempo chance per Dorgu, Ndoye (due volte) e Gonzalez, ma il risultato non si sblocca. A metà ripresa Motta ne cambia quattro in un… Leggi ...