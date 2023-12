Lecce-Bologna 1-1 | Piccoli pareggia in extremis

(Di domenica 3 dicembre 2023) Al Via del Mare, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-1: sintesi e moviola 90? + 12? – Finisce la partita 90? + 10? – Pareggio disu rigore. 90? – Assegnati 10 minuti di recupero. 70? – La sblocca Lykogiannis su punizione. 48? – Conclusione di Van Hooijdonk che trova l’esterno della rete. 46? – Inizia il secondo tempo. 45? + 1? – Finisce il primo tempo. 45? – Assegnato un minuto di recupero. 40? – Grande parata di Falcone che respinge il tiro di Ndoye. 30? –vicino al ...

Altre News in Rete:

Lecce - Bologna, Lykogiannis come Maradona: gol bellissimo su punizione (VIDEO)

E' un gol sensazionale su punizione quello di Charalampos Lykogiannis in, che ricorda, con un paragone azzardato ma non troppo, quello ben più famoso di Maradona, sempre da quella mattonella, il 3 novembre 1985 contro la Juventus, anche se con dovute ...

Lecce - Bologna (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Piccoli salva il Lecce, 1-1 col Bologna al 100' Sky Sport

Tensioni prima di Lecce-Bologna, sassi contro il pullman dei tifosi della squadra ospite

C’era un po’ di tensione per Lecce-Bologna, ma un conto è l’ansia, quella sana, per una partita importante per gli uomini di Mister D’Aversa in cerca della vittoria in campo, un altro è il “nervosismo ...

Lecce Bologna, il risultato in diretta live della partita di Serie A

Sempre 0-0 al Via del Mare. Nel primo tempo chance per Dorgu, Ndoye (due volte) e Gonzalez, ma il risultato non si sblocca. A metà ripresa Motta ne cambia quattro in un… Leggi ...