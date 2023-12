Lecce-Bologna 1-1 | giallorossi pareggiano con rigore ‘ai supplementari’

(Di domenica 3 dicembre 2023) Emiliani avanti al 22' con Lykogiannis, Piccoli dal dischetto risponde al 100'per 1-1 oggi nel match in calendario per la 14esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Finale di partita incredibile con il pareggio di Piccoli su(guadagnato dal portiere Falcone

Emiliani avanti al 22' con Lykogiannis, Piccoli dal dischetto risponde al 100'pareggiano per 1 - 1 oggi nel match in calendario per la 14esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Finale di partita incredibile con il ...

Si è da poco conclusa la sfida tra il Lecce e il Bologna con il punteggio di 1-1. A passare in vantaggio è stata la squadra di Thiago Motta grazie alla rete di Lykogiannis. Il pareggio del Lecce è ...

Thiago Motta furioso dopo Lecce Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù dopo il rigore subito al 90'

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel post partita di Lecce Bologna, terminata 1-1 con un rigore per i giallorossi al 100esimo. PAROLE – «Rigore Non sono neanche sorpreso. La partita era già finita ...