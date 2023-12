Lea - I Nostri Figli | le anticipazioni degli ultimi episodi stasera su Rai 1

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Domenica 3 dicembre 2023 in prima serata e in prima visione, le puntate sette e otto, finali, di Lea – I, un medical drama, ambientato in un ospedale di Ferrara. La protagonista è un'infermiera pediatrica divisa tra lavoro e vita privata. In questici saranno diversi colpi di scena da un punto di vista sentimentale, ci saranno alcune decisioni inaspettate e Lea farà la scelta definitiva tra il vecchio amore, Marco, e quello nuovo Arturo. TramadueNella settima puntata dal titolo Ogni fine è un nuovo inizio, Lea è ancora scossa dal tradimento di Arturo ma è disposta a dargli una seconda opportunità. Quando però a Ferrara arriva Emma, anche questa piccola apertura svanisce e Lea si rende conto di non conoscere più l'uomo con cui è stata negli ...