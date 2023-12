Le verità di Paolo Maldini

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le bandiere nel calcio ultramiliardario di oggi purtroppo non esistono quasi più, cioè quei giocatori che hanno completato tutta la loro carriera nella stessa squadra, fino a diventare simboli della stessa. Tali calciatori, se portavano anche la fascia da capitano, sono diventati veri e propri idoli immortali per i loro tifosi. Nel caso del Milan, dopo Gianni Rivera e Franco Baresi,è sicuramente uno di loro, anche perché appartenente ad una vera e propria dinastia di rossoneri. Quando questi sportivi fuori dal comune parlano, spesso dicono cose forti, magari non sempre facili, ma meritano comunque di essere ascoltati., tuttavia, pur essendo uno dei simboli del team rossonero di Milano, dove ha esordito giovanissimo a 16 anni in Serie A, è sempre stato una bandiera che, per continuare la metafora, ha forse ...