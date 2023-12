Le pillole di Polly | recensione di “Natura Morta” di Louise Penny

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nei difficili tempi in cui viviamo, i tutori dell’ordine sono abituati ad avere a che fare quotidianamente con donne e uomini che hanno commesso azioni abiette e grottesche al punto da sembrare irreali. Eppure, esiste almeno un poliziotto che non ha ceduto alla tentazione di difendersi guardando il mondo solo attraverso le spesse lenti del cinismo. È l’ispettore capo della Sûreté du Québec Armand Gamache, un uomo che, oltre ad essere retto e onesto come quasi tutti i suoi colleghi, rispetto a loro ha qualcosa in più. Sì, perché ha saputo mantenere un dono prezioso, che quasi tutti gli altri investigatori hanno perso: la capacità di avere ancora fiducia nel genere umano. E infatti, ogni volta che gli comunicano che c’è stato un omicidio la sua prima reazione è di pensare di aver capito male, o magari che ci sia stato un errore, perché proprio non riesce a rassegnarsi all’idea che ...