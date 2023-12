Le opere di Piergiuseppe Pesce spopolano su Tik Tok grazie a un video di Fedez

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) Gualdo Tadino- Boom di visualizzazioni su Tik Tok di duediproposte dain un. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni stanno completando in questi giorni il trasloco nel loro nuovo appartamento, con la coppia più social d’Italia che ha condiviso con milioni di follower le varie fasi del trasferimento. Tra queste,ha voluto immortalare l’arrivo nel nuovo attico milanese in zona CityLife delledi uno dei suoi artisti preferiti:. Si tratta di due rivisitazioni in chiave neo pop della Pietà di Michelangelo e della Madonna col Bambino, dove nella prima, al posto del Cristo, è deposto Spiderman, e nell’altra appare anche Bart Simpson insieme all’immancabile fionda. ...