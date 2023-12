Le mamme che tifano i figli allo stadio sono disinteressate o ultras Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023) Esistono due differenti tipologie diche seguono idurante le partite di calcio. Ilscrive: “Chi ha sempre creduto che un mondo governato da donne sarebbe un posto più pacifico nel quale campare, non è mai stato ad una partita di calcio di pulcini, esordienti o giovanissimi. Non ha mai visto di cosa è capace una donna quando è madre e tifosa del proprioo. La commistione tra genitrici funziona nel parcheggio desolato nel quale ci si raduna tassativamente un’ora e mezza prima dell’incontro. Restano compatte fino al botteghino che vende i biglietti, entrano e si posizionano; senza alcuna cura per la visuale ottimale si crea la muraglia delleche con ogni parte del loro corpo ribadiscono che vorrebbero essere altrove. Passeranno novanta minuti con la testa tuffata nel ...