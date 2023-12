Le idee di Sarno in Azione nelle parole di Vincenzo Sirica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa cittadina ai piedi del Monte Saro si prepara alle elezioni amministrative previste per il prossimo anno, ed ancheinsvela le sue prime mosse. A rispondere alle domande è, coordinatore cittadino del partito. Cosa si aspettaindalle prossime amministrative e come si preparerà ad affrontarle? L’ augurio è un deciso rinnovamento della classe politica. Chi ha amministrato la città negli ultimi vent’anni non l’ha migliorata anzi. Questo è successo perché la politica non si occupa di come risolvere i problemi ma di come sopravvivere alla prossima elezione.inha presentato già un programma dettagliato che disegna ladel futuro. E’ questo che deve fare ...