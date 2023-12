Le Havre-Psg | follia di Donnarumma | intervento killer ed espulsione | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Continua l’ottimo momento del Psg in Ligue 1, sempre più la candidata alla vittoria finale. La squadra di Luis Enrique si è imposta sul campo del Lecon il punteggio di 0-2. Il risultato si sblocca al 23? con un gol realizzato da Mbappe. A tempo quasi scaduto il raddoppio di Vitinha. Il Psg sale a quota 33 punti in classifica. La partita di Gigioè durata appena 10 minuti. Il portiere ex Milan è stato protagonista in negativo di un’entratanei confronti di Josue Casimir. L’estremo difensore ha sbagliato l’uscita e colpito l’avversario, l’è stata inevitabile. ? #Ligue1 #LePSG: O goleiro italiano #foi expulso após 9 minutos por essa entrada desajeitada em Casimir.pic.twitter.com/kFSTzpkdGn — Andersinho Marques (@Andersinho ITA) ...