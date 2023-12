Lazio | ora Isaksen è il titolare? Sarri ha ricevuto un’altra conferma…

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo l’exploit contro il Celtic, Gustavè stato autore di un ottima prestazione anche contro il Cagliari. E per la titolarità… Oramai non ci sono più dubbi, Gustavsta attraversando un ottimo momento di forma. L’ottima prestazione contro il Cagliari ha fatto seguito alla super prova contro il Celtic. Ecco i voti dati da alcuni dei principali quotidiani sportivi al norvgeese dellache ora sogna il posto da. Chissa se il tecnico biancoceleste Maurizioci farà un pensiero anche per le prossime partite. LA GAZZETTA DELLO SPORT –6.5 CORRIERE DELLA SERA –6,5 LA STAMPA –6,5. IL MESSAGGERO –7 LA REPUBBLICA –6.5

Altre News in Rete:

D'Aversa: "Sul rigore non c'è nessun dubbio: era anche espulsione diretta"

A livello realizzativo, per, è stato penalizzato soprattutto per questo" Le accuse di Thiago ... anche in uno Spezia -ricordo cosa ha fatto, o a Torino diede un ok in un'azione senza ...

Lazio - Cagliari (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Alla Lazio basta Pedro: battuto 1-0 il Cagliari Sky Sport

Lazio, i tifosi elogiano Immobile: cosa hanno detto al Capitano

Il Capitano della Lazio Ciro Immobile è stato sommerso di affetto dai tifosi ... Ma l’elenco potrebbe andare avanti per ore.

Genoa, i precedenti in Coppa Italia contro la Lazio a Roma

La prima sfida a Roma di Coppa fu quella del 17 agosto 1961, finì 3 a 1 per la Lazio. Il Grifone uscirà di fatto al primo turno. Punti, Bizzarri e Morrone nel primo quarto d'ora manderanno k.o. i ...