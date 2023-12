Lazio | Martusciello | “Ci sono squadre che fanno peggio di noi e vincono Sono anche qui vicino…”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) “I tifosi fischiano perché hanno visto una squadra in superiorità numerica vincere solo per 1-0. Ma ne ho viste diverse dichedi noi e. Equi vicino, voi sapete cosa intendo. Vedere sempre il lato negativo ha rotto le scatole. Lacerca di vincere tutte le partite, a volte ci si riesce, a volte no. A volte la gente si diverte, a volte no. Stasera la gente si divertirà vedendo i tre punti in classifica”. Lo ha detto il vice di Maurizio Sarri, Giovanninel post gara di-Cagliari, match vinto 1-0 dai biancocelesti con qualche sofferenza finale nonostante la superiorità numerica. “Di questa gara ci si dimenticherà, i punti rimangono, a volte si può vincere ...