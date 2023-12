Lavoro | Mastella | “Orgogliosi dell’investimento della Solitek a Benevento”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nuovo governatore di Bankitalia, Panetta, nelle sue prime dichiarazioni ha affermato, con nettezza, che “bisogna proseguire l’impegno per il rilancioeconomia del Mezzogiorno“. Lo ringrazio, ma la verità è che il tema del Mezzogiorno è praticamente assente dal dibattito politico nazionale tra governo e opposizione. Noi ace le mettiamo tutta. Finalmente quando i corvi e i malpensanti di professione pensavano che la notizia da noi data e da me sottoscritta, con protocollo ufficiale,presenza, fosse una balla, ieri è arrivato il responso: 50 milioni di investimenti con 327 assunti e altri 300 dall’indotto sono una realtà. Credo sia l’investimento più grande negli ultimi anni. Ne sono , ne siamo ...

Altre News in Rete:

CARCERI, IL SINAPPE INCONTRERA' IL SINDACO MASTELLA

Mario Clemente, presso Palazzo Mosti", annuncia il Segretario Generale. "Alle ore 12:00 ...faranno ingresso presso l'Istituto beneventano per effettuare una visita sui luoghi di, al ...

Europee, incontro Renzi-Mastella: “Insieme al lavoro per la lista Il Centro” Sky Tg24

Europee: incontro Renzi-Mastella, insieme al lavoro per lista 'Il centro' Il Dubbio

Accoltellato in centro storico, Mastella:’ Lame in tasca, ai giovani dico che è da stupidi non da duri’

“Uscire di notte con una lama in tasca è l’esatto contrario del concetto di divertimento e dare vita ad una rissa, per uno sguardo di troppo o per una parola sbagliata, non è da duri che sanno farsi r ...

Rummo, crescono i pazienti Covid l'allarme di Mastella

Sale da tre a cinque il numero dei pazienti in degenza al Rummo per Covid nell'arco di qualche giorno, mentre aumentano i casi di polmonite batterica in concomitanza con l'infezione.