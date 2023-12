“L’avete notato anche voi?!” Ilary Blasi e Bastian in vacanza | ma tutti fanno caso a quel dettaglio pazzesco

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023), colpo di scena conMuller. Negli ultimi giorni si è molto parlato del documentario “Unica” appena trasmesso da Netflix nel quale la conduttrice ripercorre le tappe della fine della storia con Francesco Totti. Ci sono accuse pesanti alle quali lo stesso giocatore della Roma ha preferito non rispondere, dichiarando: “Può dire e farelo che vuole”. Poi c’è stata la reazione di Noemi Bocchi, attuale compagna del Pupone. Secondo quanto affermato da, Francesco Totti avrebbe intrapreso la relazione con la Bocchi proprio durante il periodo del matrimonio. Noemi ha risposto con una frase sui social: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. Oltre a ciò in tanti sono curiosi di sapere come stanno andando le cose trae ...