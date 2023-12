“L’agenda rossa e la foto di Berlusconi con Graviano esistono | ma se Baiardo le pubblica lo ammazzano” | la versione di Maiorano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un video su Youtube per rispondere, dice, alle accuse a lui rivolte da Salvatoree per raccontare alcuni aspetti a sua conoscenza. Protagonista è Alessandro, ex dipendente di Palazzo Vecchio e noto per essere stato lo storico accusatore di Matteo Renzi, che parla di un suo incontro avuto con l’ex gelataio di Omegna condannato nel 1996 per avere favorito la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo. Alessandro, nel video, racconta un aneddoto risalente 12 luglio 2023. Seduti attorno al tavolo di un ristorante in via Baracca a Firenze ci sarebbero stati lui,, la compagna di questo e due amici. “Stavamo parlando della realizzazione del libro” di, afferma: “Io dico, nel libro sarebbe interessante inserire due ...