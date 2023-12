Ladri in azione nella Valle dell’Irno

(Di domenica 3 dicembre 2023) Paura: abitazioni e attività commerciali diventano ancora bersaglio dei malviventi a ridosso delle festività natalizie. Infatti, nelle ultime settimane nel territorio di Mercato San Severino – come riporta il quotidiano La Città – si sono registrati ripetuti raid all’interno delle proprietà private. Le segnalazioni non arrivano solo da Mercato San Severino ma anche da Fisciano, dove isi sono intrufolati in un bar tabacchi situato in via Roma. Indagano le forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News.

Altre News in Rete:

Ladri in azione nella Piana del Sele: colpo da 40mila euro ad Eboli, scippato un anziano a Battipaglia

Il colpo Inoltre, è stato messo a segno un colpo da 40mila euro ai danni di un'insegnante in pensione, in un'abitazione di Eboli, dove ihanno portato via la cassaforte contentente preziosi. ...

Ladri in azione a Belgioioso e Rivanazzano: finestre forzate e case ... IL GIORNO

Adro, i “soliti” ladri in azione in paese: l’allarme corre sui social Bsnews.it

La beffa dei ladri a casa del vicino: «Stiamo prendendo il caffè»

Colverde Due uomini sorpresi sul balcone di una casa a Drezzo. Hanno insultato l’uomo e poi sono scappati, senza entrare in azione Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle ...

Ladri in un appartamento ad Eboli. Rubata la cassaforte con dentro monili in oro

Ladri nuovamente in azione ad Eboli dove ad essere preso di mira è stato un appartamento in via don Michele Paesano. Ignoti, una volta dentro, hanno portato via la cassaforte con dentro diversi monili ...