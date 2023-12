La storia del Presepe tra fede | arte e grande tradizione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Te piace ‘o presepio?” Chi non ricorda il quesito che Eduardo De Filippo, nella sua “Natale in casa Cupiello” poneva insistentemente al figlio Tommasino, ricevendo solo bruschi dinieghi? Ha fatto sorridere e riflettere intere generazioni, in teatro, in tv e oggi continua con meme e reel sui social network, riproposti regolarmente ogni anno. E se l’albero è l’elemento essenziale per il Natale targato Nord Europa e United States, laitaliana e, in particolare quella napoletana, vuole che sia ilil simbolo esclusivo delle festività. Quali sono le origini del? E perché non può mancare in molte case a partire già da questi giorni? Ecco la suaQuali sono però le sue origini? E perché non può mancare in molte case a partire già da questi giorni? Per scoprirlo bisogna risalire all’epoca dei ...