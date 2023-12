La scenografia di Sanremo 2024 – Foto e Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 3 dicembre 2023) PalcoNon è stato soltanto l’annuncio dei big in gara a dare ‘ufficialmente’ inizio al Festival di. Amadeus ha deciso infatti di mostrare ai telespettatori anche ladella 74esima edizione della kermesse canora, in onda su Rai1 da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Curata da Gaetano Castelli e della figlia Chiara Castelli, laè stata presentata, in anteprima al TG1, con una versione elaborata al computer. Imponente, è in grado di illuminarsi con diversi colori, tra cui spicca senz’altro il dorato, capace di risplendere su tutto il teatro dell’Ariston. Rispetto allo scorso anno, manca invece la grande cupola, sostituita da quelle che sembrano essere due grandi ali, da cui si diramano poi due scalinate diverse che ...