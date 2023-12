La Roma vince la battaglia di nervi del Mapei | Kristensen stende un Sassuolo in 10 dal 63?

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lasale a 24 punti in classifica. E lo fa con la seconda vittoria in trasferta della stagione di Serie A. Il successo per 2-1 sulalStadium arriva però dopo unadiall’altezza della vigilia che l’aveva preceduta. Matheus Henrique apre le marcature, ma un rosso di Boloca al 63? spalanca un’autostrada allache ha segnato undici reti negli ultimi quindici minuti di gioco. E stavolta è l’uomo che non ti aspetti, Rasmus, a regalare i tre punti ai giallorossi con un rigore guadagnato (realizato da Dybala) e un tiro col sinistro sporcato in rete nel finale. La partita è spigolosa e nervosa. Al 10’ la prima occasione della partita è dei giallorossi. Spinazzola dalla sinistra pesca al limite dell’area Dybala che col mancino ...