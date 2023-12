La Roma vince 2-1 in rimonta sul campo del Sassuolo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sesto successo nelle ultime otto gare per i giallorossi, sempre più in zona Champions.- Labatte in2-1 il, costretto in 10 uomini dal 63' per rosso diretto ai danni di Boloca, e torna are in trasferta. Al Mapei Stadium un rigore trasformato da Dybala e un tiro

Roma, Paredes: 'Se non soffriamo non siamo contenti, ma vincere era importante'

Commenta per primo Lasoffrendo a Reggio Emilia contro il Sassuolo . Nel post partita Leandro Paredes , centrocampista giallorosso, ha parlato ai microfoni di Dazn : VITTORIA - 'Era molto importante vincere, ...

Mourinho polemico parla in portoghese 'mio italiano non forbito'

Josè Mourinho ancora una volta polemico. Il tecnico della Roma si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la partita vinta in rimonta con il Sassuolo e lo ha fatto parlando in portoghese.