La Roma ribalta il Sassuolo | finisce 2-1 La Fiorentina cala il tris Rimonta del Verona a Udine

(Di domenica 3 dicembre 2023)1-2 Marcatori: 25' pt Matheus Henrique; 31' st Dybala (rig.), 37' st Kristensen.(4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6, Tressoldi 5.5, Erlic 5.5, Vina 6 (44' st Pedersen sv); Boloca 4, Matheus Henrique 6.5; Berardi 6.5 (44' st Castillejo sv), Thorstvedt 6.5 (36' st Bajrami sv), Laurienté 6 (20' st Racic 6); Pinamonti 6 (36' st Defrel sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Volpato,...

La Roma ribalta il Sassuolo, 2 - 1 al Mapei Stadium

Roma, Mourinho in portoghese: “Il mio italiano non abbastanza forbito”

