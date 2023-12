La Roma ribalta il Sassuolo | 2-1 al Mapei Stadium

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - Lailnella 14 giornata di Serie A centrando l'ennesimo successo nell'ultimo quarto d'ora di questo campionato. Alfinisce 2-1 per i giallorossi, grazie al rigore di Dybala e al gol di Kristensen con deviazione decisiva di Tressoldi, dopo l'iniziale vantaggio realizzato da Matheus Henrique. Terza vittoria nelle ultime quattro per gli uomini di Mourinho, che agguantano momentaneamente il Napoli a 24 punti in zona Champions League, in attesa della sfida dei partenopei contro l'Inter. La squadra di Dionisi torna invece a perdere restando inchiodata a quota 15. I giallorossi tentano subito di prendere in mano le redini del gioco e al 10' portano il primo pericolo dalle parti di Consigli, bravo a neutralizzare in due tempi un mancino velenoso da fuori di Dybala. ...