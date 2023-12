La Roma la ribalta in dieci minuti | vantaggio Sassuolo | ma Dybala e Kristensen firmano i tre punti

Altre News in Rete:

La Roma ribalta il Sassuolo, 2-1 al Mapei Stadium AGI - Agenzia Italia

La Roma ribalta il Sassuolo con Dybala e Kristensen: nel secondo ... Fanpage.it

Calcio: la Roma vince in rimonta sul campo del Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Vittoria in rimonta per la Roma sul campo del Sassuolo. A Reggio Emilia passano per primi i padroni di casa, al 25', ...

Roma, ennesima rimontona! a Boloca e Sassuolo ko: Mou è al 4º posto | OneFootball

La Roma risorge ancora una volta, trovando di nuovo la rimonta nei minuti finali, dopo che già contro il Lecce Mourinho aveva raccolto i tre punti a tempo scaduto. Questa volta a ribaltare il Sassuolo ...