La richiesta è assurda Sangiuliano gela la proposta tedesca

(Di domenica 3 dicembre 2023) «Ladella Gliptoteca di Monaco di riavere il Discobolo Lancellotti èquanto irricevibile. Era vincolato e fu esportato illecitamente per effetto di un patto scellerato tra nazisti e fascisti. Grazie agli americani per avercelo restituito». Lo ribadisce su X il ministro della Cultura, Gennaro. «In Italia siamo a un tale livello di polemica politica che sui social c'è qualcuno che pur di attaccare il ministro del Governo Meloni è dalla parte di Hitler. Siamo arrivati ??a questo, che sono filo hitleriani pur di attaccare un governo di centrodestra». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaroalla prima giornata de Il Riformista in corso a Napoli, in riferimento al caso del Discobolo Lancellotti. La statua del discobolo Lancellotti, ha spiegato il ministro, «fu ...