La Promessa trame 4-8 dicembre 2023 | Pia e Gregorio costretti a sposarsi

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pia e, negli episodi Lain onda su Canale 5 dal 4 all'8, verrannodai Marchesi a contrarre matrimonio per ripristinare l'integrità morale nella tenuta. Nel frattempo, Manuel cercherà delle prove sulle manipolazioni di Jimena, mentre Lope confesserà a Mauro il suo amore per Maria. Anticipazioni Ladal 4 all'8: Cruz gelosa di Elisa de Grazalema Alonso desidererà ardentemente scoprire chi sia Elisa de Grazalema, la donna a cui il barone ha destinato una parte della sua eredità. L'uomo, tuttavia, ignora di conoscerla già e di non avere un ricordo positivo di lei. Cruz, dal canto suo, deciderà di invitare la baronessa alla tenuta. La donna, però, secondo le anticipazioni La ...