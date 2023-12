La parola d’ordine che ci introduce in questo tempo di attesa è “vigilate!”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) C’è un attendere che non è semplice aspettare senza ben sapere cosa accadrà, far passare ilinche succeda qualcosa, lasciare passare questi 22 giorni perché poi arrivi il Natale e poi il Signore nasca: può essere che arrivi Natale senza che davvero nasca Dio, senza che in noi venga alla luce e la novità di Dio, la forza della sua presenza, quel coraggio che solo chi è carico di ciò che vale sa esprimere nei confronti di se stesso e del mondo che lo circonda. C’è bisogno di una “vigilanza attiva”, che significa essere pronti, come si dice in un’altra parte del Vangelo, “con la cintura ai fianchi e le lucerne accese”. La cintura ai fianchi di chi raccoglie la propria veste per permettere un movimento più libero e agile verso qualcosa e qualcuno, pronti a correre senza impedimenti verso chi ci chiama, verso ciò che c’è bisogno di fare. Con ...