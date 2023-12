La Juventus blinda Gatti | no a 25 milioni dal Nottingham

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lasi tiene stretta Federico. Il difensore, autore del gol vittoria contro il Monza, ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2028 ed è sempre più al centro dei piani del progetto bianconero. Non solo. Secondo Tuttosport il centrale azzurro è uno degli incedibili del club, come dimostra il no della dirigenza juventina ad una ricca offerta arrivata dall’Inghilterra. IlForest avrebbe messo infatti sul piatto 25di euro per acquistare il cartellino dell’ex Frosinone, ma laavrebbe immediatamente rispedito al mittente l’offerta.non si tocca, quindi. E lo dimostra anche il minutaggio che vede il difensore in campo dodici volte su quattordici in campionato. SportFace.

Altre News in Rete:

News calcistiche del 02 - 12 - 2023

Cinque giorni per preparare la... Sul tavolo per essere obiettivi vanno messi tutti i ... 3 - 1 al Frosinone nel segno di Jovic Il Milanil terzo posto in classifica battendo per 3 - 1 ...

Juventus, Giuntoli blinda Allegri: "Ce lo terremo stretti" Eurosport IT

Serie A, Monza-Juventus 1-2: decide un gol Gatti al 94' Sky Tg24

Gazzetta - La Juve segue Samardzic e Sudakov

Come riferisce Gazzetta, oltre a Koné, la Juventus segue anche Samardzic dell’Udinese. Servirebbe una cessione per riuscire a tentare i rispettivi club. Discorso analogo per ...

COME DIAMO FASTIDIO, LA JUVE DEVE VINCERE CONTRO QUELLI COME GAGLIARDINI E COLORO CHE SPARANO A ZERO SUL GIOCO

La Juventus non è simpatica a nessuno, è chiaro, anzi chiarissimo, i bianconeri danno fastidio ormai da anni, da prima di calciopoli con quella farsa costruita ad hoc, dai nove ...