La Juve Stabia si conferma un bunker | basta un gol per battere la Strega e prendere il largo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNel calcio i dettagli fanno la differenza, a maggior ragione in partite del genere. E’ta una palla inattiva allaper avere ragione del Benevento, aggiudicarsi il derby e allungare il passo in classifica, portando a sei le lunghezze di vantaggio. Ridurre tutto a questo aspetto, però, non corrisponderebbe a un’analisi veritiera, perché nel complesso le vespe hanno legittimato il successo, meritando di portare a casa i tre punti. Laha infatti palesato i soliti difetti, venendo meno nei suoi uomini di maggiore talento e dimostrando ancora una volta di fare fatica nei sedici metri avversari. Quando i giallorossi ci hanno provato hanno trovato un grande Thiam sulla loro strada, Pinato avrebbe potuto sovvertire le sorti dell’incontro nel finale, ma solo la mira e i legni ...

