La Cop28? Inutile rave party per i potenti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Zuppa di Porro. Cop vattelappesca, ora rispunta il nucleare. Il manifesto piagnucola. La Meloni parla e per Domani e Rep si tratta di un nuovo attacco ale toghe. Travaglio il solito i 30,mila innocenti citati da Crosetto, non sono inncenti, ma alla dacigo, gente che non si è riusciti a condannare. Riclfi su femminicidio e fondamentalista a Parigi. Borse su e crediti Pa con silenzio e eassenso. Il Sole piazza in prima pagina un prof israeliano che dice che In Israele c'è Apartheid. Nardella sbrocca su Salvini che arriva a Forenze con sovranisti #rassegnastampa3dic