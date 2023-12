La Chiesa | gli armeni e il ruolo dell’Italia La riflessione di Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il popolo armeno è stato sempre nel cuore dei vari pontefici che si sono succeduti negli ultimi secoli. A cominciare da Leone XIII che dedicò loro addirittura un’enciclica nel 1888, la “Paterna Caritas”. “I Pontefici Romani, Nostri Predecessori, non si sono mai trovati in difetto di testimonianze circa la loro capacità paterna verso gli”… “Gregorio XIII, come è noto, aveva concepito il disegno di fondare un istituto per l’opportuna istruzione dei giovani”… “Urbano VIII lo realizzò”… …“Del resto la sollecitudine dei Pontefici Romani verso glinon è restata circoscritta entro i confini di questa città, perché nulla è stato loro più a cuore che di togliere la vostradalle difficoltà in cui si trovava, e di riparare i mali che essa ebbe a subire per la perversità dei tempi”. …“Voi sapete pure ...