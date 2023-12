Juve Stabia-Benevento | le pagelle | i dettagli fanno la differenza | troppi sotto la sufficienza

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCade ancora ile lo fa nella partita più importante che sarebbe potuta valere la vetta della classifica. I giallorossi perdono al “Menti” contro la, denotando problemi di concentrazione, soprattutto in occasione della rete decisiva, e la mancanza di sangue freddo nei sedici metri avversari. Una Strega che si accontenta di sfiorare la, senza eccedere. Paleari – Sul gol del vantaggio non è esente da colpe, rinunciando all’uscita che potrebbe togliere le castagne dal fuoco. Salva ilnella ripresa, anche con l’aiuto dei legni, ma sono interventi di ordinaria amministrazione. Voto: 5,5 El Kaouakibi – Grande afma a pesare è soprattutto l’errore sul gol del vantaggio delle vespe, quando si perde Buglio. Prende ...

La Juve Stabia va in fuga, Benevento sconfitto al Menti: Bellich decide il derby in vetta

Ex Reggio Calabria, Manuel Ricci trova squadra: giocherà nel Trastevere

Qualche giorno dopo la rescissione con la Reggio Calabria, Manuel Ricci trova squadra, sempre in D. Il centrocampista classe 1990 si accasa al Trastevere, come si legge in una nota stampa ...