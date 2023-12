Juve | non solo Sancho | possibilità van de Beek dallo United

Altre News in Rete:

Dopo Toro e Juve sono il simbolo della città: vittoria pesante per inseguire un sogno sportivo

Continua la striscia positiva dei granata torinesi, che si fa di 6 risultati utili di fila : il Vanchigliaperde da metà ottobre (in casa del Moretta), riuscendo a mandare in archivio tante ...

Di Gregorio: "Questa non è la Juve dell'anno scorso". E Szczesny lo elogia Tuttosport

‘A gennaio non si fa nulla’: Juve, che amarezza | Niente rinforzi per Allegri

Grande delusione in casa Juventus, Giuntoli non è riuscito a chiudere il colpo e non arriverà nel mercato di Gennaio. Ecco di chi si tratta. In molti sono rimasti sorpresi quando, durante la sua confe ...

LIVE - Napoli-Inter 0-1 (44' Calhanoglu): inizia la ripresa!

44' - GOL DELL'INTER! Sponda di Dumfries per Calhanoglu al limite dell'area: destro potentissimo del turco, imprendibile per Meret. 0-1 al Maradona! 43' - POLITANO! Altro sinistro a giro di Politano, ...